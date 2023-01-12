Путин назначил трех новых судей в Ростовской области

Новые судьи и заместители председателя суда назначены в Ростовскую область указом президента России Владимира Путина от 4 января. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно указу, все новые служебные лица назначаются на 6-летний срок. В Волгодонском районном суде начнет работу Евгений Дмитриенко, в Донецком городском суде — Николай Суворов, в Миллеровском районном суде — Светлана Якунина.

Также заместителем председателя Азовского городского суда назначена Наталья Комова, а зампредседателем 15-го арбитражного суда — Наталья Шимбарева.

Анастасия Назарова