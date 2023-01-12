На спецоперации погибли трое жителей Артемовского

В ходе специальной военной операции на Украине погибли трое жителей Артемовского городского округа (Свердловская область), сообщили в пресс-службе администрации. Денис Ульянов погиб в ходе спецоперации в Артемовске Донецкой Народной Республики (ДНР) 5 декабря 2022 года. Также на спецоперации при исполнении воинского долга погибли Вячеслав Лосев и Сергей Миниахметов.

По данным e1.ru, Вячеслав Лосев и Сергей Миниахметов были знакомы с раннего детства. Они вместе получили повестки и отправились на спецоперацию. Погибли мобилизованные тоже в один день. У Сергея Миниахметова остались гражданская жена и четырехлетний сын. У Вячеслава Лосева — дочка от первого брака и пасынок.

Прощание с Денисом Ульяновым состоялось 11 января. С Вячеславом Лосевым и Сергеем Миниахметовым простились 12 января. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с ними. Вечная память героям!»,— написали в администрации Артемовского.

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Диана Сунагатуллина