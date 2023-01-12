Ura.ru: ГУФССП Прикамья возглавил бывший главный судебный пристав по Чеченской Республике

Главное управление федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Пермскому краю возглавил бывший руководитель управления ФССП по Чеченской Республике Абдул Алаудинов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Чечня Сегодня» Фото: ИА «Чечня Сегодня»

В пресс-службе ГУФССП «Ъ-Прикамье» не подтвердили это назначение, отметив, что никаких документов об утверждении нового руководителя пока нет. Но по данным «Ъ-Прикамье», новый руководитель еще в понедельник собирал всех замов и проводил совещание. Вчера краевое ГУФССП подало заявление в УФНС об изменении в учредительных документах, дата готовности документов — 19 января.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», 10 января прежний врио руководителя ГУФССП по Пермскому краю Сергей Неведомский занял аналогичную должность в Новосибирском ГУФССП. Господин Неведомский возглавлял краевое ГУФССП в 2019 году, однако от приставки «врио» так и не избавился.