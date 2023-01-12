В Казани снесут торговый павильон около остановки «Площадь Вахитова»

В Казани власти распорядились демонтировать торговый павильон возле остановки «Площадь Вахитова». Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Сам объект находится на улице Техническая, он состоит из одного этажа, его площадь равна 18 кв. м. При этом владельца павильона установить не удалось, а правообладателем земли является город. Владелец должен снести объект в течение трех месяцев, если он этого не сделает, демонтажем займутся власти города.

Всего власти Казани выявили 12 самовольно построенных объектов. Помимо павильона были обнаружены два автофургона и девять торговых ларьков.

"Ъ-Казань"