Подростка осудят за подготовку нападения на школу в Нижнем Новгороде

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех подростков о подготовке нападения на школу в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщили в региональном СУ СК. Обвинение в приготовлении к убийству (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) предъявлено одному из трех фигурантов дела, двое других признаны невменяемыми.

Следствие полагает, что в 2021-2022 годах трое юношей 16-17 лет договорились напасть на учебное заведение на почве ненависти. Они намеревались расстреливать учеников и персонал школы, определили дату нападения. Их действия пресекли сотрудники СУ СК и УФСБ по Нижегородской области.

Уголовное дело одного обвиняемого передано в суд, остальных обвинение попросит поместить на принудительное лечение.

Владимир Зубарев