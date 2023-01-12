Экс-замглавы Магнитогорска получил четыре года колонии за взятки

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу бывшего заместителя главы Магнитогорска Валерия Измалкова, обвиняемого в получении взяток. Ему назначено четыре года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима. С него взыскана сумма полученных взяток — 2,35 млн руб., сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Как установил суд, в 2014–2017 годах вице-мэр получил через посредницу взятки на общую сумму 2,35 млн руб. от юридических лиц за содействие в передаче в аренду земельных участков на территории Магнитогорска. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона. В ходе расследования было арестовано имущество обвиняемого на общую сумму 15 млн руб.

Уголовное дело в отношении посредницы в передаче взяток рассматривается в суде.

Михаил Бычков, Челябинск