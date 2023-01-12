«Россети Тюмень» направят более 150 млн рублей на реконструкцию перехода ЛЭП через протоку Оби

Компания «Россети Тюмень» реконструирует переход воздушных ЛЭП 110 кВ «Кирьяновская – Ореховская» и «Кирьяновская – ПП Восточный-2» через судоходную протоку Мулка в Югре. ЛЭП участвуют в электроснабжении Орехово-Ермаковского нефтяного месторождения, а также труднодоступных поселков Покур, Былино и Вампугол, где проживают коренные малочисленные народы Севера. Стоимость инвестиционного проекта составит более 150 млн рублей.



В ходе ежегодного мониторинга энергообъектов специалисты «Россети Тюмень» выявили подмывы и разрушения подводной части правого берега протоки Мулка. Во избежание подтоплений фундаментов опор и обрушения ЛЭП на неустойчивой почве энергокомпания выполнит реконструкцию водного перехода. Четыре новые опоры высотой 74 метра энергетики установят на расстоянии от 180 до 260 метров от русла реки, общая протяженность пролета над протоком Мулка составит более 1,3 км. Спецпереход будет оснащен современным грозозащитным оборудованием и автономной системой светоограждения. На линиях электропередачи компания установит более 650 изоляторов и 76 птицезащитных устройств.

Устройство фундаментов, установка опор, монтаж проводов и грозозащиты начнутся уже этой зимой. В условиях приарктического региона земля и водная преграда становятся пригодными для безопасного перемещения грузов, спецтехники и персонала только после полного промерзания. К работам будет привлечена грузовая и вездеходная техника, автокраны и буровые установки.