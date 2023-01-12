Челябинские феминистки выступили против запрета абортов в России

В центре Челябинска феминистки провели акцию против запрета абортов. На ограждении моста через реку Миасс на улице Кирова они повесили красный баннер с надписью «Запрет абортов – это убийство женщин». Об этом сообщается на странице челябинской феминистской организации «Женщина может!» в социальной сети «ВКонтакте».

Общественницы объяснили, что повесили баннер из-за того, что в последнее время все чаще слышат от политиков высказывания о том, что нужно запретить аборты в России. «Мы предлагаем всем феминисткам объединиться в борьбе за права женщин. Мы не хотим как в Польше. Мы хотим репродуктивной свободы», – написали феминистки. Ранее они обвинили в «однобокости мышления» челябинского сенатора Маргариту Павлову, высказавшуюся в конце декабря за запрет абортов.

Баннер провисел на мосту недолго. Кто его снял, неизвестно.