«Синергия» обучает старшеклассников

Университет «Синергия» запустил бесплатные курсы по программированию для старшеклассников в рамках федерального проекта «Код будущего». В них участвует около 400 школьников 8–11 классов из Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба университета «Синергия» Фото: пресс-служба университета «Синергия»

Обучение уже началось в онлайн и офлайн- форматах. Онлайн-занятия проходят на ресурсе synergyacademy.com/itshool2022, очные встречи – по адресу: ул. Карла Маркса, 67Б.

Отмечается, что программа курса была составлена на основе реальных запросов работодателей. В нее включены самые востребованные языки программирования — Java, JavaScript, Python, PHP и С++. Курсантов обучат разработке мобильных или декстопных приложений и другим азам IT-специальностей. По завершении проекта его участники смогут поступить по упрощенной системе в некоторые вузы.

К примеру, университет «Синергия», по словам его ректора Артема Васильева, может зачислить участников проекта в колледж при вузе или в университет на факультет «Программирование».

«Мы с большим энтузиазмом подключились к «Коду будущего», потому что этот проект помогает еще со школы увлечь ребят программированием. К моменту поступления в университет у них уже будет очень приличный багаж именно тех знаний, которые интересны работодателю. Это не только гарантирует трудоустройство молодых людей в будущем, но и даст нашей экономике достаточное количество квалифицированных кадров в этой очень важной сфере. Подготовка квалифицированных кадров для ИТ-отрасли имеет огромное значение на фоне вызовов, стоящих перед российской экономикой», — подчеркнул ректор университета Артем Васильев.

Проект «Код будущего» реализуется во всех регионах России. По плану федеральной программы «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли», к 2030 году обучение по нему пройдут 1,2 миллиона человек.