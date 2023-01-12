В Иркутске пересчитают оставшихся на зиму водоплавающих птиц

Иркутск оказался в числе российских городов, жителей которых попросили принять участие в учете водоплавающих птиц, зимой не улетевших на юг. Перечень из девяти городов и одного региона (Московская область) приведен в сообщении Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Акция под названием «Серая шейка» пройдет с 14 по 16 января. Учетом занимается Союз охраны птиц России. По его данным, полученные сведения отразят экологическую обстановку в городах и состояние водоемов.

«Перед тем, как провести учет, нужно узнать, какие водоплавающие птицы могут обитать в исследуемом водоеме, как они выглядят. В день акции (желательно утром) обойти водоем, отметить его размеры. Если птиц на свободном ото льда водоеме нет, это нужно зафиксировать»,– рассказали в Минприроды РФ.

По данным Союза охраны птиц России, в прошлом году в черте Иркутска обнаружили 12,2 тыс. гоголей, 604 кряквы, 453 больших крохаля, не менее 16 лутков, три морянки и одного длинноносого крохаля.

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Валентин Романов