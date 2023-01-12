Сеть клиник ищет врача из Екатеринбурга на зарплату 800 тыс. рублей

В Екатеринбурге открыли вакансию врача-офтальмохирурга с зарплатой в 800 тыс. руб. в сети клиник «Визус-1». Объявление размещено на сайте «Зарплата.ру». Специалисту придется ездить в командировки в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также в Курганскую область, где открыты филиалы сети.

Врач должен иметь высшее медицинское образование, действующий медицинский сертификат, иметь опыт работы не менее пяти лет, а также на начальном уровне владеть английским языком.

Напомним, в прошлом году одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Свердловской области была вакансия врача-стоматолога с зарплатой в 350 тыс. руб. При этом зарплаты врачей, работающих в государственных больницах и поликлиниках, не всегда высокие. Так, президент Владимир Путин ранее удивился размеру зарплаты фельдшера в Свердловской области, получающему 30 тыс. руб.

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