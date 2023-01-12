Перед новогодними праздниками трафик в ТРК «Семья» вырос на 11%

В декабре посещаемость ТРК «Семья» выросла на 11% по сравнению с ноябрем, сообщили в администрации торгового центра. Трафик начал расти осенью прошлого года: с сентября по ноябрь включительно посещаемость «Семьи» выросла на 9%, основной рост трафика пришелся на октябрь. На этот показатель положительно повлияло открытие новых магазинов и популярные новинки кинопроката.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В новогодние каникулы на рост посещаемости оказали влияние кинопремьеры известных фильмов «Чук и Гек», «Чебурашка». Отрицательно на числе посетителей сказалась холодная погода во второй половине новогодних каникул. «Трафик с 1 по 8 января сопоставим с показателями аналогичного периода прошлого года, но не превысил их»,— заметили в ТРК «Семья».

В начале 2023 года администрация торгового центра планирует передать новым арендаторам площади, ранее занятые магазинами группы Inditex. На их месте откроется до десяти магазинов одежды и обуви. С учетом подготовки новые отделы запустят весной 2023 года. «К началу лета планируется обеспечить полное заполнение ТРК работающими магазинами»,— добавили в администрации «Семьи».