Пассажирские авиаперевозки в Стригино на новогодних праздниках сократились вдвое

Нижегородский аэропорт Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов») обслужил 23,5 тыс. пассажиров в новогодние каникулы с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Пассажиропоток сократился в два раза по сравнению с уровнем прошлого года и оказался на 9% ниже, чем в допандемийный год (в 2019-2020 году — 25,8 тыс. пассажиров).

В эти новогодние каникулы большинство пассажиров (21,5 тыс.) летали по России. Самыми популярными направлениями остаются Москва и Санкт-Петербург, также из Нижнего Новгорода часто летали в Сочи, Калининград и Екатеринбург.

В международном сообщении Стригино обслужил 2 тыс. пассажиров. Рейсы выполнялись по пяти маршрутам – Алматы (Казахстан), Анталья (Турция), Дубай (ОАЭ), Ереван (Армения) и Стамбул (Турция).

Анастасия Еремина