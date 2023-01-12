В Уфе возбуждено уголовное дело из-за отключений электричества в поселке Нагаево

Следственным отделом по Октябрьскому району Уфы возбуждено уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), повлекшим перебои в подаче электроэнергии в селе Нагаево.

По версии следствия, в период с 3 на 4 декабря жители микрорайонов Дубы, Пионер и Талисман в селе Нагаево более чем на десять часов остались без электричества из-за аварийного отключения. Также были зафиксированы неоднократные перебои в подаче электроэнергии в новогодние праздники из-за обрывов линии, перегруза в сети и других аварийных явлений.

По мнению жителей села Нагаево, обратившихся в следственные органы, частые отключения электроэнергии зимой «создает угрозу их жизни и здоровью, а также угрозу повреждения коммуникаций жилых домов и их промерзания».

В ходе расследования должностным лицам органов местного самоуправления, ответственных за организацию бесперебойной подачи электроэнергии на территории муниципального района, будет дана правовая оценка.

Карина Мамаева

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