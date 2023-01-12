На развитие малого и среднего бизнеса в Курской области направят около 200 млн рублей

Около 200 млн руб. планируется направить на развитие малого и среднего бизнеса Курской области в 2023 году — примерно на треть больше, чем в 2022-м. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства. Часть средств пойдет на субсидии производственным компаниям — они уже сейчас могут начать инвестировать в новое оборудование, чтобы позднее получить от министерства компенсацию части затрат. Конкурс будет объявлен позднее.

Одним из получателей субсидии стал Курский молочный завод, ему направлено 10,5 млн руб. на закупку нового оборудования и модернизацию производства.

Владимир Зоркий

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