За неделю главе Кубани поступило 9,5 тысячи обращений

С 5 декабря в адрес губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках подготовки прямой линии поступило более 9,5 тыс. сообщений и звонков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В основном они касались сферы ЖКХ, здравоохранения, строительства социальных объектов. Ни один из вопросов не останется не рассмотренным»,— отметил Вениамин Кондратьев.

В пресс-службе администрации региона отмечают, что более 5,7 тыс. обращений поступило через чат-бот в Telegram, еще 2,6 тыс. — по многоканальному телефону, 1,1 тыс. — через «Госуслуги». В расчете на 1 тыс. человек больше всего вопросов задали жители Краснодара, Анапы, Белореченского, Туапсинского и Динского районов.

Прямая линия главы Кубани начнется 12 января в 12:00. Ее трансляция пройдет на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте», на сайте «Кубань 24» и в Youtube.

Татьяна Ручкина

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