На подъезде к Ставрополю перевернулось шесть грузовиков из-за сильного ветра

Штормовые порывы ветра опрокинули шесть грузовых газелей на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю», сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. На участке продолжает действовать ограничение для движение грузовых автомобилей.

Как сообщает ведомство, сейчас не пускают только пустые тентованные большегрузы. Транспортные средства останавливают на 14 км трассы и направляют в объезд основного маршрута в город по дороге «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская».

«По прогнозам синоптиков, ветер на Ставрополье продержится еще сутки, а окончательно стихнет только на выходных», — предупреждает Госавтоинспекция.

Напомним, ограничение для большегрузов на въезд в Ставрополь действует с вечера среды. Водителям рекомендуется в условиях штормового ветра снижать скорость, держать дистанцию и боковой интервал.

Анастасия Назарова