Около 70 пожарных четыре часа тушили горящий склад на Свердловской набережной в Петербурге

Ночью 12 января в Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся склад на площади 400 кв. м. на тушение которого потребовалось около четырех часов. Информация о возгорании поступила спасателям в 02:51, сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

Около 3 часов ночи ранг пожара повысили до №2. Локализовать пожар удалось к 04:36, а ликвидировать открытое горение — к 06:31. На месте происшествия работали 70 спасателей и 18 единиц техники, благодаря слаженным действиям которых огонь не распространился на соседние здания. Информация о пострадавших не приводится.

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