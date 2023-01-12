Пензенский облвоенкомат не получал документов о начале очередной волны мобилизации

Военный комиссариат Пензенской области не получал документов о начале новой волны мобилизации граждан для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил военком региона Андрей Сурков.

По словам господина Суркова, которого цитирует Telegram-канал «Объясняем. Пензенская область», «в настоящее время в Военный комиссариат Пензенской области никаких приказов, распоряжений и указаний от Министерства обороны РФ о повторной мобилизации не поступало».

Ранее в соцсетях распространялась информация о том, что со 2 февраля в стране якобы начинается вторая волна мобилизации.

Сергей Петунин