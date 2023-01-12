Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пензенский облвоенкомат не получал документов о начале очередной волны мобилизации

Военный комиссариат Пензенской области не получал документов о начале новой волны мобилизации граждан для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил военком региона Андрей Сурков.

По словам господина Суркова, которого цитирует Telegram-канал «Объясняем. Пензенская область», «в настоящее время в Военный комиссариат Пензенской области никаких приказов, распоряжений и указаний от Министерства обороны РФ о повторной мобилизации не поступало».

Ранее в соцсетях распространялась информация о том, что со 2 февраля в стране якобы начинается вторая волна мобилизации.

Сергей Петунин

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...