Объем выдачи ипотеки по льготным программам за год вырос на 60%

Объем выдачи ипотеки по льготным программам в 2022 году вырос на 60%. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Всего банком выдано льготных кредитов на сумму 516 млрд руб. Каждую четвертую сделку ВТБ провел по «Ипотеке с господдержкой-2020», оформив свыше 54 тыс. кредитов на общую сумму 280 млрд рублей. Второй по популярности стала «семейная» программа, которой воспользовались около 40 тыс. заемщиков, получивших ипотеку на 217 млрд руб.

По оценке банка ВТБ, в 2022 году российские кредитные организации выдали более 4,8 трлн руб. по ипотечным займам. Это второй результат в истории рынка, за исключением 2021 года, когда объем продаж достиг 5,7 трлн руб.

Евгений Чернов