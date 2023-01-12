Одного из тренеров «Рубина» отстранили от работы

Одного из тренеров казанского «Рубина» Олега Кузьмина отстранили от работы. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

По данным издания, специалист может покинуть клуб, поскольку новое руководство не заинтересовано в услугах этого тренера. «Расставание с ним — вопрос времени», — уточняет издание.

Накануне стало известно, что господин Кузьмин получил тренерскую лицензию Pro. Теперь он может работать главным тренером в любой команде.

Олег Кузьмин работает в «Рубине» с 2019 года после завершения игровой карьеры. Ранее он был в штабе Леонида Слуцкого, который покинул клуб в ноябре.

"Ъ-Казань"