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Renault представил прощальную версию хэтчбека Megane R.S.

Компания Renault представила прощальную версию хэтчбека Megane R.S. — исполнение Ultime.

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Renault Megane R.S. Ultime

Renault Megane R.S. Ultime

Фото: Renault

Renault Megane R.S. Ultime

Renault Megane R.S. Ultime

Фото: Renault

Renault Megane R.S. Ultime

Renault Megane R.S. Ultime

Фото: Renault

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Renault Megane R.S. Ultime

Фото: Renault

Renault Megane R.S. Ultime

Фото: Renault

Renault Megane R.S. Ultime

Фото: Renault

Автомобиль создан на базе серийной модификации Trophy с 300-сильным 1,8-литровым бензиновым турбомотором, полноуправляемым шасси, спортивной подвеской Cup, тормозами Brembo, облегченными колесами с покрышками Bridgestone Potenza S007 и другими доработками. Модель доступна с 6-ступенчатой механической или роботизированной коробкой передач.

Особенностью версии Ultime стали черные декоративные элементы на кузове и шильдик в салоне с автографом тест-пилота Renault Sport Лорана Хургона, который на Megane R.S. установил рекорды круга на нескольких гоночных трассах.

Тираж Renault Megane R.S. Ultime составит 1976 экземпляров в честь года основания Renault Sport. Модель станет последней в истории подразделения, поскольку компания переименована в Alpine Cars.

Максим Вершинин

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