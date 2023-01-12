Новороссийские пекари и рестораторы объединятся в отраслевые союзы

В Новороссийске скоро появятся отраслевые Ассоциация пекарей, Клуб рестораторов и Союз социальных предпринимателей. Об этом сообщает городская администрация.

Отраслевые ассоциации создаются для того, чтобы способствовать поиску баланса интересов бизнеса и администрации, поясняют городские власти.

По их данным, на сегодняшний день в Новороссийске уже работают ассоциации предприятий торговли, автосервисов, риэлторское объединение, центр кадастрового и градостроительного развития.

Управляющий Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Мурат Дударев отмечает, что подобные отраслевые союзы в наибольшей степени являются эффективными при выработке решений, в первую очередь, нормативного характера. В этих целях органы власти включают их представителей во всевозможные экспертные и общественные советы.

«Те союзы, с которыми я сталкивался, они реальные дают заключения на законопроекты. Они сильны тем, что их члены обладают специальными познаниями, поэтому их и привлекают к выработке нормативных решений. Что касается вопросов защиты прав предпринимателей, то здесь, наверное, более эффективны крупные предпринимательские объединения, такие, как РСПП, «Деловая Россия», «Опора России», - отметил господин Дударев.

Михаил Волкодав

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