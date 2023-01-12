Жителя Волгоградской области будут судить за изнасилование 20-летней давности

Городищенский районный суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании 14-летней девочки, совершенном 20 лет назад. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в феврале 2002 года ранее судимый гражданин у завода ООО «СП им. 62 Армии» в Городищенском районе, применив перцовый баллончик, напал на 14-летнюю потерпевшую. Угрожая ножом, он отвел школьницу в сторону гаражного кооператива, где изнасиловал, а затем скрылся с места преступления.

В 2022 году при изучении материалов уголовного дела сотрудники возобновили предварительное следствие и проведение дополнительных следственных действий, и 27 октября подозреваемый был задержан. Он будет находиться под стражей до 29 июня.

Судебное слушание по уголовному делу назначено на 24 января. Фигурант вину в инкриминируемом преступлении не признает.

Рассмотрение дела состоится в закрытом режиме.

Марина Ковалева