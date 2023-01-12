Проект парка отдыха в Уфе вошел в перечень приоритетных

Проект будущего круглогодичного оздоровительного центра отдыха Millennium Park Resort в Демском районе Уфы вошел в перечень приоритетных инвестпроектов региона, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Инициатором проекта выступает компания «Созвездие первых». Концепцией предполагается, что в парке построят этно-деревню, баню, откроют выставочный и банкетный залы, глэмпинги. В будущем там может появиться круглогодичный бассейн с подогревом, конюшня и центры апи- и иппотерапии. Планируемый объем инвестиций составляет 110,5 млн руб. Будут созданы 25 рабочих мест.

Венера Хисамова

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