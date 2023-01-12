РБК: из-за проблем с ремонтом двигателей в Приморье сокращаются авиарейсы внутри региона

Авиаперевозки в Приморском крае на канадских самолетах DHC-6 сократились из-за сложностей с техподдержкой моторов на фоне санкций, сообщил РБК со ссылкой на письмо регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Игнатенко в Минвостокразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет DHC-6 Twin Otter 400 авиакомпании "Аврора" в Международном аэропорту Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Самолет DHC-6 Twin Otter 400 авиакомпании "Аврора" в Международном аэропорту Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По данным издания, в 2023 году закончится ресурс двигателей трех канадских самолетов DHC-6, на которых единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» выполняет перевозки пассажиров внутри Приморья. Количество рейсов уже вынужденно сокращено вдвое. В настоящее время власти региона ведут поиск иностранной компании, которая сможет обслужить двигатели самолетов DHC-6. Пока же для замены канадских самолетов планируется использовать вертолеты Ми-8, говорится в материале.

В пресс-службе правительства Приморья сегодня не смогли предоставить «Ъ» оперативный комментарий.

Власти региона приобрели первые два самолета DHC-6 в 2014 году. В 2019 году сообщалось, что за пять лет авиакомпания «Аврора» на DHC-6 перевезла около 150 тыс. пассажиров, выполнила более 13 тыс. рейсов, провела в полете около 16 тыс. часов. DHC-6 «демонстрируют оптимальное соотношение технических и экономических параметров»,— сообщали власти Приморья.

В декабре прошлого года авиакомпания «Аврора» сообщила о начале продаж авиабилетов по внутрикраевым направлениям в Приморском крае на зимний сезон навигации (январь—март 2023 года). Рейсы из Владивостока запланированы в Кавалерово, Дальнегорск, Преображение, Пластун, Терней. Из Тернея DHС-6 летают также в Амгу и Единку, а из Дальнегорска — в Светлую.

Алексей Чернышев, Владивосток