Уголовное дело в отношении Константина Выропаева рассмотрят в Калининском райсуде Уфы

Калининский райсуд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константина Выропаева. Он обвиняется в получении взятки за незаконные действия (ч.3, п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба суда. Дата судебного заседания пока не назначена.

По версии следствия Константи Выропаев с апреля 2019 года до 2022 года получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера в значительном размере» от посредника за освобождение от призыва на военную службу молодых людей. Для оказания незаконной услуги господин Выропаев организовал прохождение медосвидетельствования и выдачу подложных медицинских заключений.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Константина Выропаева заключили под стражу в начале октября. Ранее он проходил свидетелем при рассмотрении уголовных дел в отношении воспитанников хоккейного клуба «Салават Юлаев» — 25-летнего нападающего ХК «Югра» Владислава Лукина и 22-летнего вратаря Анвара Сулейманова. В начале сентября в Ленинском райсуде Уфы хоккеистам вынесли приговор за попытку дачи взятки для покупки военного билета. Владислава Лукина приговорили к штрафу в размере 2,2 млн руб., а Анвара Сулейманова — к пяти годам лишения свободы условно.

Карина Мамаева

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