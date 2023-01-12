В Челябинской области на 3,8% снизилось число зарегистрированных преступлений

В 2022 году в Челябинской области зарегистрировали 62,8 тыс. преступлений. Это на 3,8% меньше, чем в 2021 году, сообщает по итогам исследования прокуратура региона.

В частности, на 5,2% снизилось число деяний, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, на 11,9% — со смертельным исходом. Количество убийств сократилось на 6,7%, грабежей и разбоев — на 34,1% и 23,3% соответственно. Действий хулиганского характера зафиксировали меньше на 55,6%, угонов автотранспортных средств — на 13,4%, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — на 7,4%. На 10,1% снизилось количество деяний, совершенных несовершеннолетними.

При этом на 1,6% выросло число преступлений небольшой тяжести, преступлений, совершенных ранее судимыми лицами — на 11,4%. Количество деяний, совершенных группок лиц по предварительному сговору, увеличилось на 11,6%.

Удельный вес зарегистрированных в регионе преступлений в 2022 году составил 3,2% от общего числа по РФ. В целом по стране показатель снизился на 1,9% по сравнению с 2021 годом.