КРМЗ начал производить бассейны из нержавеющей стали

Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ) в 2022 году открыл новое производственное направление — проектирование и изготовление бассейнов из нержавеющей стали. Как сообщают на предприятии, завод занимается проектированием, производством и установкой бассейнов.

Директор КРМЗ Дмитрий Теплов отметил, что новая продукция предприятия связана с изменившимися потребностями туристического рынка. «Рост внутреннего туризма в России привел к открытию новых отелей не только у моря, но и на термальных источниках по всей стране, новых глэмпингов и банных комплексов. Бассейн для них всегда преимущество»,— подчеркнул господин Теплов. По словам руководителя Краснокамского РМЗ, проектирование и строительство бассейнов становится более востребованной услугой на растущем рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Доля ИЖС в 2022 году впервые выросла до двух третей от общего объема ввода готового жилья. Напомним, за десять месяцев 2022 года в Прикамье ввели в эксплуатацию 1,65 млн кв. м жилья, из них 1,15 млн кв. м приходилось на индивидуальную жилую застройку.

Краснокамский ремонтно-механический завод производит кормозаготовительную технику под брендом KRMZ Innovation, навесные фронтальные погрузчики Frontlift, складское оборудование STL, автоприцепы под брендом «Экспедиция», а также нестандартные металлоконструкции.