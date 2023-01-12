На реконструкцию тепловых сетей в Казани потратят полмиллиарда рублей

В Казани реконструкция тепловых сетей обойдется в 503 млн руб. Тендеры опубликованы на портале госзакупок.

В частности, 135,3 млн руб. потратят на реконструкцию сетей на улицах Право-Булачной, Батыршина, Меридианной, Академика Сахарова, Химиков, Фурманова, Энергетиков, на проспектах Ямашева и Ибрагимова. Работы проведут с 25 июня по 31 августа 2023 года.

Реконструкция сетей на проспекте Ибрагимова и улице Энергетиков обойдется в 108,6 млн руб. Работы будут проведены с 10 мая по 15 августа. 101,7 млн руб. потратят на ремонт сетей на улицах Сахарова и Химиков, 83,9 млн руб. — на улице Меридианная и проспекте Ямашева, 73,6 млн — на улицах Батыршина и Фурманова.

"Ъ-Казань"