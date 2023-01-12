В Волгоградской области будут развивать отраслевые туристические маршруты

В этом году в Волгоградской области начнут развивать научно-популярный туризм для молодежи в рамках проекта «Город открытий». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Новые туристические маршруты будут сформированы в рамках объявленного президентом РФ десятилетия науки и технологий в России.

По информации комитета экономической политики и развития области, программа проекта будет включать несколько отраслевых треков с посещением высокотехнологичных компаний, корпораций, ключевых производств, профильных вузов и культурных объектов. Маршруты позволят молодым людям определиться с выбором профессии. Также будет организован региональный конкурс по разработке научно-популярных туристических маршрутов и экспедиций по Волгоградской области. Лучшие работы войдут в региональный реестр туристических маршрутов.

Марина Ковалева