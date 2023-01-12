Реставрацию храма Александра Невского в Челябинске завершит компания из Санкт-Петербурга

Министерство культуры РФ определило победителя аукциона на завершение реставрации Александро-Невской церкви в Челябинске. Работы продолжит компания «Ренессанс-реставрация» (Санкт-Петербург), которая ремонтирует храм с 2020 года. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

АО «Ренессанс-реставрация» стала единственным участников торгов, поэтому контракт будет заключен по начальной максимальной цене – 827,9 млн руб. Согласно конкурсной документации, в рамках финального этапа подрядчику предстоит провести ремонтно-реставрационные работы в интерьерах, изготовить и уложить метлахскую плитку, воссоздать живопись и мозаику. Также необходимо выполнить декоративную облицовку интерьеров, устройство кровли и водосточной системы, шахты и каналов для забора воздуха, утеплить чердачное перекрытие, провести работы по изготовлению и устройству архитектурных элементов на фасаде, крыльце и в приямках, усилить фундамент, выполнив его гидроизоляцию. Реставрация должна завершиться до 1 декабря 2024 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», реставрация храма Александра Невского, построенного в 1907-1914 годах, началась в 2020 году. Минкульт РФ заключил с «Ренессанс-реставрацией» контракт стоимостью 464 млн руб., срок исполнения которого завершился в декабре прошлого года.