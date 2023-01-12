Отучившиеся по целевому назначению дети саратовских чиновников уезжают в Москву без «отработки» образования

Дети сотрудников районных администраций Саратовской области получают целевые места в вузах, которые позволяют им учиться за счет бюджета на врачей и учителей, но не возвращаются в села, а уезжают в Москву. Это выявила прокурорская проверка, об итогах которой сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Именно дети чиновников составляют большинство «отказников». Штраф, предусмотренные за это нарушение, не покрывает даже года обучения в вузе.

В своем заявлении спикер отдельно упомянул некоторые муниципалитеты.

«Руководитель структурного подразделения ЗАТО Михайловское отправил своего ребенка, он поступил на льготных основаниях и не вернулся. У нас с вами не приехало четыре врача в Романовский район, хотя вопросы жилья были решены. Еще буквально недавний случай, из прошлогодних направленцев. Министр отправляет своего ребенка для будущей работы у себя в министерстве, выступая заказчиком. Первый замминистра другого министерства - своего ребенка, и дальше по списку. Калининский район - один из руководителей. Алгайский район - опять тот же, один из руководителей района», - отметил господин Володин.

Он потребовал от губернатора Романа Бусаргина выяснить, кто из детей чиновников получил образование, но не планирует его «отработать», и найти способ наказать родителей.

Марина Ковалева