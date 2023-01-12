Объем микрофинансирования предпринимателей Ставрополья в 2022 году вырос на 4%

В Ставропольском крае региональный Фонд микрофинансирования выдал предпринимателям займы на общую сумму 759,3 млн руб. в 2022 году, сообщил министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин в своем Telegram-канале. Как уточнил «Интерфакс-Юг», по сравнению с 2021 годом объем финансовой поддержки увеличился на 4%.

Всего Фонд выдал 419 займов. Отмечается, что данная поддержка позволила предпринимателям создать 302 новых рабочих места.

«Фондом предоставлено 29 микрозаймов начинающим предпринимателям на общую сумму 38,1 млн руб. Также в рамках поддержки самозанятых граждан выдано 24 микрозайма на общую сумму 6,8 млн руб.», – написал Денис Полюбин.

Министр отметил, что в течение прошлого года было принято в работу 79 заявлений на реструктуризацию займов предпринимателей на сумму в 101,6 млн руб. Из них 22 заявления на сумму в 24,3 млн руб. подали субъекты, пострадавшие от санкций. Все подавшие заявления, получили финансовую помощь.

Анастасия Назарова