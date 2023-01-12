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Морозы до минус 55-58 ожидаются в районах Иркутской области и Красноярском крае

Похолодание до 50-58 градусов по Цельсию ожидается в период с 12 по 15 января сразу в нескольких регионах Сибири. К примеру, в Катангском районе Иркутской области, рассказали в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже на выходных похолодает до минус 58 градусов. В Иркутске и Братске до минус 25. Морозы до минус 50 метеорологи прогнозируют и на севере Красноярского края, в Эвенкийском и Таймырском районах до минус 55.

В Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае и Кузбассе температура в этот же период будет колебаться от минус 30 до минус 20 градусов.

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Лолита Белова

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