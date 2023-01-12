СК проводит проверку по факту жалоб на некачественный капремонт дома в Кургане

В Кургане следственный комитет организовал проверку по факту жалоб жильцов дома по улице Машиностроителей, 4 на ненадлежащий капитальный ремонт, после которого возникли коммунальные проблемы. Будет дана оценка соблюдению прав граждан и действиям сотрудников управляющей компании, сообщают в региональном управлении.

По данным СМИ, после проведения капремонта жильцы дома по улице Машиностроителей начали жаловаться на его плачевное состояние. Они указали на появление испарений из подвала, которые оседают на стенах и текут по проводам. По их словам, в подъездах наблюдается зловонный запах, во дворе плохо убирают снег, а управляющая компания не реагирует на их обращения.

Аналогичную проверку региональное управление СК организовало по факту жалоб на коммунальные проблемы жильцов дома по улице Бажова в Кургане.