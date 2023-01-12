Тюменский дилер планирует открыть центр автозавода «Москвич»

Дилер китайского бренда JAC, компания «Базис Моторс» ведет активные переговоры об открытии в Тюмени дилерского центра автозавода «Москвич», пишет РБК со ссылкой на компанию. Однако в данный момент контракт не подписан.

Об открытии дилерского центра в Тюмени «Москвич» сообщил еще в октябре прошлого года, когда объявил старт приема заявок на получение статуса дилера. Всего завод планирует продавать автомобили в 23 городах России.

О возобновлении производства автомобилей под брендом «Москвич» в мае сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Для производства используются мощности завода «Рено Россия», который прекратил выпуск автомобилей Renault после ухода французской компании с российского рынка. В октябре завод сообщил, что работает над созданием собственного электромобиля. Его планируют выпустить к 2025 году.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте