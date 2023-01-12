В Челябинской области снова начала расти заболеваемость COVID-19

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Челябинской области возобновила рост. На утрой12 января в регионе выявили 38 случаев заражения. Сутками ранее было 30, а 10 января 24 подтверждения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

При этом выросло число исследований на коронавирус: за последние сутки выполнили почти 5,5 тыс. тестов, сутками ранее 2,6 тыс. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в регионе с начала пандемии составило 396720. Выздоровели и выписаны 386659 пациентов, в том числе 127 человек за последние сутки. На сегодня болеет 541 житель Челябинской области. За прошедшие сутки один пациент умер от COVID-19.