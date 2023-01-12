Омский «Авангард» потерпел домашнее поражение в первенстве КХЛ

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» уступил казанскому «Ак Барсу». Омичи проиграли дома со счетом 1:2.

Первые два гола в матче были забиты в его первые четыре минуты. Счет открыли гости уже на 41-й секунде игры, а вскоре Арсений Грицюк его сравнял. Решающую же шайбу казанцы провели в третьей 20-минутке.

В ходе заключительного штурма ворот соперника, примерно за 30 секунд до конца основного времени, нападающий «Авангарда» Иван Телегин вышел один на один с вратарем «Ак Барса» Тимуром Биляловым, но переиграть его не смог.

«Авангард» с 62 очками остался на третьем месте в турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ. Столько же у магнитогорского «Металлурга» и новосибирской «Сибири».

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Валерий Лавский