Больше 37 млн рублей долга по зарплате выплатило предприятие в Удмуртии после вмешательства прокуратуры

В столице Удмуртии одно из предприятий задолжало 157 работникам заработную плату в размере более 37 млн руб. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, с заявлением о нарушении их прав обратились работники организации.

Руководителю предприятия было внесено представление. По факту нарушения трудового законодательства прокуратура возбудила дело (чч. 6-7 ст. 5.27 КоАП РФ), а также направила в суд заявление о выплате заработной платы. Кроме того, по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

После этого предприятие восстановило права работников и выплатило задолженность по заработной плате в полном объеме.