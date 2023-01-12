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Елена Перепелицина возглавила комитет по образованию Саратова

Экс-депутат Саратовской городской думы от «Единой России» Елена Перепелицина возглавила комитет по образованию региона. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Госпожа Перепелицина с сегодняшнего для исполняет обязанности председателя комитета. До сих пор на сайте комитета председателем значится Лариса Живцова.

В конце декабря Елена Перепелицина сложила с себя депутатские полномочия. Сообщалось, что она займет должность замглавы города по соцсфере. До этого она занимала пост директора лицея «Солярис».

Марина Ковалева

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