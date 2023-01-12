Свердловская область вошла в пятерку лидеров по количеству банкротств в России

В 2022 году количество личных банкротств в России выросло на 44% в сравнении с 2021 годом — до 285,3 тыс. случаев, сообщает РБК со ссылкой на данные «Федресурса». Около 11,3 тыс. человек получили статус банкрота в Свердловской область, которая заняла четвертое место среди регионов страны по числу зарегистрированных банкротств.

Через суд статус банкрота в РФ получили 278,1 тыс. человек. Около 11 тыс. судебных банкротств было зарегистрировано в Свердловской области — это четвертое место по стране. На первом месте Краснодарский край, где статус через суд получили около 14 тыс. человек. На втором месте Московская область (13,5 тыс.), на третьем — Москва (13,4 тыс.).

Количество банкротств, зарегистрированных внесудебным путем, выросло на 53% — до 7,1 тыс. процедур. Свердловская область также оказалась в числе лидеров по общему числу возбужденных внесудебных процедур банкротства, заняв третье место (306 случаев банкротств). На первом месте оказался другой уральский регион — Челябинская область, где банкротами признали 433 человек.

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