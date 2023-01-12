На Дону обнаружено 363 боеприпаса в 2022 году

На территории Ростовской области в прошлом году было найдено и обезврежено 363 взрывоопасных предмета, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Больше всего мин и снарядов было обнаружено в Ростове, Каменске-Шахтинском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах, где в годы Великой Отечественной войны велись наиболее активные боевые действия.

Так, много боеприпасов поисковики находят в районе Аксайской переправы – в 1942 году здесь велись ожесточенные бои. В донской столице, подвергшейся фашистской оккупации и освобожденной в 1943 году, до сих пор находят снаряды. Борьба за освобождение Каменска-Шахтинского в 1943 году также оставила множество следов. По территории Неклиновского и Матвеево-Курганского районов проходил Миус-фронт.

«Даже спустя 80 лет после завершения боевых действий в Ростовской области на территориях, где шли бои, продолжают находить мины, авиабомбы, оружие и технику», – цитирует пресс-служба заместителя губернатора Дона Вадима Артемова.

Анастасия Назарова