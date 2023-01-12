Красноярский губернатор не согласился с позицией мэрии по отмене крещенских купаний

Красноярский губернатор Александр Усс считает необходимым создать в Красноярске и других муниципалитетах края условия для крещенских купаний. Свою позицию глава региона изложил в своем Telegram-канале.

«Крещенские купания – многовековая народная традиция – символ обновления. Благодаря ей люди укрепляют веру, преумножают духовные силы. Красноярцам и всем жителям края нужно создать надлежащие условия для того, чтобы все желающие могли принять в этом участие»,– говорится в посте губернатора. По мнению Александра Усса, перед тем, как окунуться в иордань, «стоит оценить свое состояние здоровья и, конечно, посетить храм».

11 января пресс-служба мэрии Красноярска сообщила о том, что в администрации города состоялось совещание об обеспечении порядка во время празднования Крещения. «Отметим, в этом году обустроенных и освященных купелей не будет ни на Базаихе, ни на Енисее, ни на Каче. Связано это с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией»,– говорилось в пресс-релизе по итогам совещания.

В нем также был процитирован заведующий канцелярией красноярской епархии Русской православной церкви Николай Ши-кэ-мин. «Мы настоятельно просим жителей не ездить в неорганизованные места для купания, тем более в нетрезвом виде. Нужно помнить о том, что само окунание в Иордань не смывает грехи, это скорее культурологическая традиция. Сейчас, когда люди вокруг гриппуют, это еще и опасно для здоровья. Лучше сходить в храм, помолиться и набрать целительной крещенской воды»,– заявил священник.

«Решение о проведении массовых крещенских купаний не принято. Но мы совместно с нашими коллегами в МЧС и другими правоохранителями готовы обеспечить охрану общественного порядка в традиционных местах, где такие крещенские купания происходили. Поэтому никаких ограничений полиция точно не инициирует, а если это решение будет изменено, мы его поддержим»,– сказал 11 января на пресс-конференции начальник главного управления МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

В середине дня 12 января мэр Красноярска Владислав Логинов в своем Telegram-канале проинформировал горожан о том, что купели все-таки будут обустроены. «Сейчас определяем, где будут организованы купели. Конечно, будем ориентироваться на традиционные для жителей места. Безопасность при организации крещенских купелей – задача, которую необходимо выполнить на высоком уровне. В крещенскую ночь будут дежурить специалисты МЧС и сотрудники полиции»,– сообщил он.

10 января руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев сообщил о том, что на предыдущей неделе диагноз грипп и ОРВИ был установлен почти 13 тыс. жителям края, что на 30% меньше, чем за предыдущую неделю. «Однако говорить о стабильном снижении заболеваемости преждевременно. Ведь по статистике в праздничные дни заболевшие реже обращаются за медицинской помощью, а значит возможны «отложенные» обращения на этой неделе»,– отметил он тогда.

Крещение православные верующие празднуют 19 января.

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Валерий Лавский