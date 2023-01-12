Единственный гол в гостевом матче принес «Трактору» победу над «Локомотивом»

Челябинский «Трактор» в гостях выиграл у ярославского «Локомотива» со счетом 1:0. Единственная заброшенная в игре шайба на счету Никиты Тертышного, который реализовал большинство в начале второго периода. Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников сделал 33 сейва.

«Понимали, что будет вязкая встреча, тяжелая. Хорошо, что использовали моменты, забили гол и смогли победить, - прокомментировал встречу на послематчевой конференции главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин. – Во втором периоде у нас были долгие смены в нашей зоне, но хорошо, что ребята услышали нас, перестроились, стали играть проще, надежнее и победили».

По итогам 50 сыгранных матчей «Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 48 очками. Столько же у находящегося на восьмой строчке «Барыса», который опережает черно-белых по разнице забитых и пропущенных шайб.

Следующий матч «Трактор» проведет также в гостях, его соперником будет московский «Спартак».