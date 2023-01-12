Участок рядом с городским бором Челябинска отдали под реновацию

Администрация Челябинска заключит договор о комплексном развитии территории (КРТ) участка рядом с городским бором. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, договор о КРТ участка площадью 2,2 га, расположенного на пересечении улиц Худякова и Лесопарковая, будет заключен по инициативе его правообладателя – ООО «Солнечное». Компании рекомендовано обратиться в администрацию для заключения договора о КРТ до 19 января.

На этом участке находится бывший санаторий-профилакторий «Солнечный», который был переделан в офисно-гостиничный комплекс. Осенью прошлого года на публичных слушаниях одобрили изменение вида разрешенного использования участка для строительства здесь жилого комплекса. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 года владельцем ООО «Солнечное» стал собственник строительной компании «Никс» Николай Серсков.