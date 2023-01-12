Управление благоустройства Пермского муниципального округа возглавит экс-руководитель отдела краевого минтранса

Управление благоустройства Пермского муниципального округа возглавила экс-начальник отдела по работе с территориями министерства транспорта Пермского края Наталья Тетенова. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал глава округа Владимир Цветов. Он отметил, что Наталья Тетенова уже работала в администрации Пермского муниципального района до перехода в краевое министерство транспорта.

По словам руководителя муниципального округа, формирование местной администрации находится на завершающем этапе. «По людям все принципиальные решения приняты, администрация сформирована. Сейчас идет юридическое оформление»,— поделился Владимир Цветов.

Ранее «Ъ-Прикамье» писал о назначении руководителей муниципальных управлений общественной безопасности (Андрей Чернятьев), жилищных отношений (Вера Утемова), агропромышленного комплекса и предпринимательства (Георгий Балашев), а также правового обеспечения и муниципального контроля (Ольга Мушавкина). Отметим, что господин Чернятьев также является заместителем главы муниципального округа.

Остальные управления возглавили люди, руководившие аналогичными структурами в администрации Пермского муниципального района: Михаил Тарасов (управление соцразвития), Надежда Клюкина (управление по развитию инфраструктуры), Наталья Соснина (управление образования), Людмила Глумова (управление культуры, молодежи и спорта).

Пермский муниципальный район был реорганизован в одноименный муниципальный округ в 2022 году. Эти преобразования курировал руководитель муниципального района Владимир Цветов. В сентябре прошлого года был избран первый созыв окружной думы. Представительный орган назначил господина Цветова исполняющим полномочия главы муниципального округа. В конце ноября по результатам конкурса он был утвержден в должности главы округа.