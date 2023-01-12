За год транспортная отрасль принесла в бюджет Перми 4,4 млрд рублей

По итогам 2022 года транспортная отрасль принесла в бюджет Перми 4,4 млрд руб., сообщается в официальном телеграм-канале департамента транспорта города. Годовой план отрасли по доходам выполнен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Расходы на оплату работы перевозчиков в краевом центре в минувшем году составили 5,8 млрд руб. Из городской казны на обеспечение работы транспорта было выделено 1,4 млрд руб. дотаций — это на 800 млн руб. меньше показателя 2021 года. В 2021 году на работу общественного транспорта власти выделяли 2,2 млрд руб.

Годовой пассажиропоток пермского общественного транспорта превысил 200 млн человек — такого показателя отрасль достигла впервые с «доковидного» 2019 года. «Пассажиропоток продолжает расти, однако пока не достиг доковидных значений»,— отметили в департаменте. Сейчас в департаменте транспорта рассматривают возможность запуска дополнительных маршрутов в 2023 году, а также увеличения количества отправлений на существующих.

Напомним, во время пандемии коронавируса в общественном транспорте Перми значительно снизился пассажиропоток и выросли затраты бюджета на отрасль. Так, в 2020 году кассовый разрыв в транспортной отрасли Перми достиг 2,039 млрд руб. Пассажиропоток в общественном транспорте города в 2020 году составил 155 млн человек, что на 24% меньше, чем в 2019-м.