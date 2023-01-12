СКР возбудил уголовное дело после ДТП с грузовиком и автобусом в Армавире

Армавирский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ после столкновения с пассажирским автобусом и «КАМАЗом», в котором один человек погиб и семеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют вопросы соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров. Кроме того, ведомство инициировало вопрос об изъятии материалов дела из МВД.

Вечером 11 января на автодороге «Кавказ» в районе Армавира столкнулись пассажирский автобус и «КАМАЗ». В результате происшествия погиб один из пассажиров автобуса. Еще семь человек, в том числе 8-летняя девочка и оба водителя, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram