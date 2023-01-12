Три частных дома горят в Новосибирске

В Новосибирске загорелись сразу три частных жилых дома на 3-ей Кустарной улице (Ленинский район). Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По информации спасательного ведомства, в 09:12 пожарные расчеты выехали к месту возгорания. К их приезду горели три частных дома. Площадь пожара составила около 300 кв. м. По словам очевидцев, все жильцы домов успели выйти на улицу. В 10:30 спасатели сообщили, что пожар удалось локализовать.

В общей сложности на борьбе с пожаром было задействовано 53 человека и 18 единиц техники. Как уточнили в главном управлении МЧС по Новосибирской области, на место были отправлены автобусы для обогрева людей, оставшихся без жилья.

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Илья Николаев